أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من Catchy Talk فيليه السلمون الطري المغطّى بطبقة مقرمشة من جبنة الفيتا الكريمية والفستق الحلبي المحمّص والأعشاب العطرية، وقدّم إلى جانبه تارت البطاطا المقرمشة المحشوّة بالفطر الطازج وصلصة الكريمة الغنية. يتميّز