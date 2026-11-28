غراتان موزات الغنم مع بوريه البطاطا والجبنة... وصفة شهية من الشيف حنا طويل (فيديو)

أعدّ الشيف حنا طويل في هذه الحلقة من برنامج Morning Talk طبق غراتان موزات الغنم مع بوريه البطاطا والجبنة، في وصفة تجمع بين النكهات الغنيّة والقوام الكريمي.