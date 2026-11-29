أعدّ الشيف حنّا طويل في هذه الحلقة من Morning Talk بوريتو السلمون بحشوة مميزة من الخضروات والفواكه المتنوّعة بين الطماطم الخضراء والأفوكادو والمانغا، إضافةً إلى الجبنة ورقائق التورتيا وصلصة الترافل.