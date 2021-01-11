رياضة
11 كانون الثاني 2021 - 14:37
Back

سيباستيان لوب ينسحب من رالي داكار السعودية 2021

انسحاب الفرنسي سيباستيان لوب بطل العالم للراليات 9 مرات من رالي داكار بسبب الأعطال الميكانيكية Lebanon, news ,lbci ,أخبار السعودية, داكار, رالي, إنسحاب, لوب,سيباستيان,انسحاب الفرنسي سيباستيان لوب بطل العالم للراليات 9 مرات من رالي داكار بسبب الأعطال الميكانيكية
episodes
سيباستيان لوب ينسحب من رالي داكار السعودية 2021
Lebanon News
أبلغ السائق الفرنسي سيباستيان لوب فريقه "البحرين رايد إكستريم" انسحابه من رالي داكار السعودية 2021 ومن ثم أبلغ المنظمين عن الرالي بهذا القرار بعد مشاكل ميكانيكية في المرحلة الخاصة الثامنة الماراثونية الأخيرة حيث دخل المرحلة مع إطار احتياطيّ واحد استهلكه سريعاً، لذا لم يبق لديه أي إطار الأمر الذي أجبره على الانسحاب.
الإعلان
 
في البداية توقف سيباستيان لوب بعد إجتياز أول 43 كيلومتر من المرحلة، وتوقف مرة أخرى بعد إجيتاز 83 كيلومتراً منها مع انثقاب آخر، وواجهت شاحنة المساعدة بدورها مشكلة ميكانيكية.
 
تمكن سيباستيان لوب سائق فريق "البحرين رايد إكستريم" من إصلاح سيارته في نهاية المطاف، لكنه فضل ترك المرحلة الخاصة والتوجه مباشرة إلى مخيم المبيت عبر الطريق العام ما يعني إمكانية إقصائه من المنافسات لعدم اجتيازه نقاط المرور المتبقية ضمن المرحلة الخاصة.
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


الإعلان
إقرأ أيضاً