سيباستيان لوب ينسحب من رالي داكار السعودية 2021

انسحاب الفرنسي سيباستيان لوب بطل العالم للراليات 9 مرات من رالي داكار بسبب الأعطال الميكانيكية

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LBCI News Lebanon

أبلغ السائق الفرنسي سيباستيان لوب فريقه "البحرين رايد إكستريم" انسحابه من رالي داكار السعودية 2021 ومن ثم أبلغ المنظمين عن الرالي بهذا القرار بعد مشاكل ميكانيكية في المرحلة الخاصة الثامنة الماراثونية الأخيرة حيث دخل المرحلة مع إطار احتياطيّ واحد استهلكه سريعاً، لذا لم يبق لديه أي إطار الأمر الذي أجبره على الانسحاب.

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في البداية توقف سيباستيان لوب بعد إجتياز أول 43 كيلومتر من المرحلة، وتوقف مرة أخرى بعد إجيتاز 83 كيلومتراً منها مع انثقاب آخر، وواجهت شاحنة المساعدة بدورها مشكلة ميكانيكية.

تمكن سيباستيان لوب سائق فريق "البحرين رايد إكستريم" من إصلاح سيارته في نهاية المطاف، لكنه فضل ترك المرحلة الخاصة والتوجه مباشرة إلى مخيم المبيت عبر الطريق العام ما يعني إمكانية إقصائه من المنافسات لعدم اجتيازه نقاط المرور المتبقية ضمن المرحلة الخاصة.

Nous devons abandonner le @dakar la mort dans l'âme ...



Nous sommes déçus pour l'équipe @BRaidXtreme mais nous avons beaucoup d'enseignements à tirer de cette édition pour revenir plus fort l'an prochain 💪🏼 #BRX #RedBull #BFGoodrich #Bardahl #Sparco pic.twitter.com/l7vp3iEwo9 — Sébastien Loeb (@SebastienLoeb) January 11, 2021