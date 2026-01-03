أن بي ايه: سلة ساحقة ليانيس تمنح باكس فوزا مشوقا

سجل اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو سلة ساحقة (دانك) حاسمة قبل 4.7 ثانية من النهاية، وقاد ميلووكي باكس إلى فوز مشوق على شارلوت هورنتس 122-121، وتحقيق رقم شخصي لافت في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه).وكان باكس متأخرا بفارق وصل إلى 16 نقطة على أرضه، لكن يانيس سجل 12 من أصل 30 نقطة له في الربع الأخير، ليحسم اللقاء في نهاية مثيرة شهدت خمسة تبدلات في التقدم خلال آخر 45.7 ثانية.وأضاف النجم الفائز بجائزة أفضل لاعب مرتين 10 متابعات وخمس تمريرات حاسمة.وكانت هذه المباراة رقم 158 له في الموسم العادي يسجل فيها على الأقل 30 نقطة و10 متابعات وخمس تمريرات حاسمة، متجاوزاً كريم عبد الجبار وأوسكار روبرتسون كأكثر اللاعبين تحقيقاً لهذا الإنجاز في تاريخ الدوري.وقال أنتيتوكونمبو "إنه إنجاز مذهل. لا أريد أن آتي فقط لأؤدي عملي وأعود إلى المنزل، أريد أن أواصل التطور والتعلم".ورفع باكس الذي عانى موسماً متقلباً تخلله غياب أنتيتوكونمبو ثماني مباريات بسبب الإصابة في كانون الأول، رصيده إلى 15 انتصاراً مقابل 20 هزيمة، في المركز الحادي عشر ضمن المنطقة الشرقية.المصدر: فرانس برس