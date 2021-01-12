توبي برايس يتعرض لحادث في المرحلة التاسعة من رالي داكار

توبي برايس ينسحب من رالي داكار السعودية 2021

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LBCI News Lebanon

تعرض الدارج الأسترالي توبي برايس لحادث في المرحلة الخاصة التاسعة من رالي داكار السعودية 2021 من " نيوم - نيوم" ونقل على اثرها إلى المستشفى بواسطة طائرة هليكوبتر للخضوع لفحوص وتبين أنه أصيب في ذراعه الأيسر وكتفه ونقل إلى تبوك للخضوع لفحوص بالأشعة.

وتوقف الأميركي ريكي برابيك المدافع عن اللقب والبريطاني سام سندرلاند خلال المرحلة لمساعدة برايس لكن سيتم تعويضهما عن الوقت المفقود وفقا للوائح.

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وكان توبي برايس متسابق "KTM" الفائز برالي دكار مرتين يحتل المركز الثاني في الترتيب العام قبل بدء المرحلة التاسعة الممتدة لمسافة 465 كيلومتراً حول منطقة نيوم في شمال غرب المملكة وكان يصارع على القمة لكنه تعرض لحادث بعد 155 كيلومتراً.

وتعرض الأرجنتيني لوسيانو بينافيديس لحادث أيضا ونقل إلى المستشفى ذاتها للخضوع لفحوص.