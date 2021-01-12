إستيفان بيترهانسل يفوز في المرحلة التاسعة ويوسع الصدارة عن ناصر العطية

إستيفان بيترهانسيل يفوز في المرحلة التاسعة

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LBCI News Lebanon

فاز السائق الفرنسي إستيفان بيترانسل بالمرحلة الخاصة التاسعة "نيوم - نيوم" وهذا هو فوزه الأول هذا العام بإحدى مراحل الرالي كما وسع صدارته للترتيب العام المؤقت لفئة السيارات عن أقرب مُلاحقيه القطري ناصر العطية إلى 18 دقيقة، وهو فارق يعتبر مريح مع تبقي ثلاث مراحل على إنتهاء الرالي.

وعانى العطية من إنثقابين في الإطارات خلال مرحلة اليوم، وليس لديه سوى إطار واحد احتياطي الأمر الذي يفسر خسارته الوقت خلال المرحلة. كما عانى الإسباني كارلوس ساينز من سوء الحظ أيضاً في إنثقاب الإطارات، كما اضطر للتوقف لعلاج مشكلة في مكابح سيارته، ونتيجة للمصاعب التي يواجهها ساينز والعطية فإن اليوم قد يكون جميلاً بالنسبة لاستيفان بيترانسل، خصوصاً في تعزيز صدارته للترتيب العام المؤقت أمام العطية ثانياً وساينز ثالثاً.

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