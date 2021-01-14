ناصر العطية يفوز في المرحلة الـ11 من رالي داكار 2021

رالي داكار السعودية 2021

Lebanon, news ,lbci ,أخبار السعودية, داكار, رالي, العطية,ناصر,رالي داكار السعودية 2021

LBCI News Lebanon

أحرز السائق القطري ناصر العطية فوزه السادس بإحدى مراحل رالي داكار 2021 حيث نجح القطري بالتقدم على منافسه الرئيسي إستيفان بيترانسل خلال المرحلة، لكن هذا لم يغير كثيراً من واقع حال تصدر الفرنسي للترتيب العام المؤقت لفئة السيارات بفارق 15 دقيقة عن ناصر العطية ويأتي كارلوس ساينز ثالثاً مع تبقي مرحلة خاصة واحدة بطول 225 كيلومتراً بإتجاه جدة نقطة الوصول.

الإعلان

وعانى السائق الفرنسي رومان دوما من مشكلة أجبرته على التوقف عند الكيلومتر 84 من المرحلة الخاصة الـ11 لقد ألحق دوما ضرراً بأذرع نظام التعليق في سيارته نوع "ربليون" طراز "دي أكس أكس" وإنتظر وصول شاحنات المساعدة والصيانة.