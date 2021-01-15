عقل يزبك يفوز بجائزة "إميلي بوكان" كأفضل صورة في رالي داكار 2021

عقل يزبك مصور لبناني شارك في حدث رالي داكار 2021 وفاز بأفضل صورة

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LBCI News Lebanon

فاز المصور اللبناني عقل يزبك بجائزة "إميلي بوكان" بنسختها الـ11 كأفضل صورة في رالي داكار السعودية 2021 . وتم إختيار صورة المبدع عقل يزبك بين أفضل 31 مصوراً شاركوا في المسابقة من قبل لجنة الحكام المؤلفة من الأمير خالد بن سلطان عبدالله الفيصل رئيس الإتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، يان لمونيه الرئيس التنفيذي لشركة الـASO ، ديفيد كاستيرا مدير رالي داكار، سيلين روسو صحافية في التليفزيون الفرنسي وفيليب سدرس مدير الإتصالات لشركة الـASO .

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إيميلي بوكان مسؤولة الصحافة لشركة الـASO في رالي داكار حتى عام 2010، فتعرضت لحادث طائرة أثناء عودتها من جنوب إفريقيا يوم عيد ميلادها الثلاثين، وتخليداً لذكراها يتم تنظيم كل عام في رالي داكار مسابقة أفضل صور وكانت من نصيب المصور عقل يزبك الذي إلتقى الصورة في مرحلة العلا برالي داكار السعودية 2021 .