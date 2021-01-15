تأجيل إنتخابات الرئاسة في برشلونة بسبب الخوف من انتشار العدوى بكورونا

قرر نادي برشلونة تأجيل إنتخابات الرئاسة التي كانت مقررة في 24 كانون الثاني بسبب الخوف من انتشار العدوى بكورونا مع تزايد عدد حالات العدوى في الاقليم، وتأتي الإنتخابات بعد إستقالة الرئيس السابق جوسيب ماريا بارتوميوو في تشرين الأول الماضي.
وجاء قرار التأجيل بعد يوم واحد من تمديد سلطات قطالونيا القيود المطبقة والتي تمنع المواطنين من مغادرة بلدياتهم إلا لأغراض العمل والتعليم ولأسباب طبية، بعد تزايد عدد حالات الإصابة بالفيروس سريع الانتشار عقدت السلطات اجتماعاً مع ممثلي برشلونة اليوم الجمعة.
وتقتصر المنافسة على منصب الرئيس بين ثلاثة أشخاص هم الرئيس السابق خوان لابورتا ورجل الأعمال فيكتور فونت والمدير السابق توني فريشا.
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