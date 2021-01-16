مسعود أوزيل يقترب من الإنضمام إلى فنربخشة التركي مع إتفاق مبدئي على إنهاء الصفقة مع أرسنال

إتفاق مبدئي بين مسعود أوزيل وأرسنال على إنهاء التعاقد بينهما

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LBCI News Lebanon

يقترب مسعود أوزيل من الاتفاق مع أرسنال على تسوية تسمح له بإنهاء عقده قبل ستة أشهر من موعده حتى يتسنى للاعب الانضمام لنادي فنربخشة التركي هذا الشهر. كان مستقبل مسعود أوزيل صانع الألعاب موضوعاً مباشراً لعدة أشهر وكان السؤال المطروح هو متى سيغادر النادي ؟

تنتهي صفقة مسعود أوزيل البالغة 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً في أرسنال في 30 حزيران لكن الطرفين على وشك تأكيد الانفصال المبكر.

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ولم يشارك مسعود أوزيل البالغ 32 عاماً في أي مباراة مع النادي اللندني منذ آذار الماضي وهو خارج تشكيلة الفريق على مستوى الدوري الانكليزي والدوري الأوروبي منذ بدابة الموسم الحالي.