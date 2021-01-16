مسعود أوزيل يقترب من الإنضمام إلى فنربخشة التركي مع إتفاق مبدئي على إنهاء الصفقة مع أرسنال

يقترب مسعود أوزيل من الاتفاق مع أرسنال على تسوية تسمح له بإنهاء عقده قبل ستة أشهر من موعده حتى يتسنى للاعب الانضمام لنادي فنربخشة التركي هذا الشهر. كان مستقبل مسعود أوزيل صانع الألعاب موضوعاً مباشراً لعدة أشهر وكان السؤال المطروح هو متى سيغادر النادي ؟
تنتهي صفقة مسعود أوزيل البالغة 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً في أرسنال في 30 حزيران لكن الطرفين على وشك تأكيد الانفصال المبكر.
ولم يشارك مسعود أوزيل البالغ 32 عاماً في أي مباراة مع النادي اللندني منذ آذار الماضي وهو خارج تشكيلة الفريق على مستوى الدوري الانكليزي والدوري الأوروبي منذ بدابة الموسم الحالي.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية