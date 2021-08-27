كريستيانو رونالدو يعود إلى مانشستر يونايتد

يونايتد يتوصل إلى اتفاق للتعاقد مع كريستيانو رونالدو من جوفنتوس

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LBCI News Lebanon

أعلن مانشستر يونايتد الإنكليزي التوصل إلى اتفاق للتعاقد مع المهاجم كريستيانو رونالدو من جوفنتوس في انتظار الانتهاء من الاتفاق على البنود الشخصية واجراءات التأشيرة والفحص الطبي. وسيعود الدولي البرتغالي إلى النادي الذي فاز معه بثمانية ألقاب كبرى بين 2003 و2009، ولم يكشف النادي عن التفاصيل المالية لكن وسائل إعلام بريطانية وإيطالية ذكرت أن يونايتد تعاقد مع كريستيانو رونالدو مقابل 25 مليون يورو.

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