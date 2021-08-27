رياضة
27 آب 2021 - 13:14
Back

كريستيانو رونالدو يعود إلى مانشستر يونايتد

يونايتد يتوصل إلى اتفاق للتعاقد مع كريستيانو رونالدو من جوفنتوس Lebanon, news ,lbci ,أخبار انكلترا, القدم, كرة, يونايتد, مانشستر, رونالدو,كريستيانو,يونايتد يتوصل إلى اتفاق للتعاقد مع كريستيانو رونالدو من جوفنتوس
episodes
كريستيانو رونالدو يعود إلى مانشستر يونايتد
Lebanon News
أعلن مانشستر يونايتد الإنكليزي التوصل إلى اتفاق للتعاقد مع المهاجم كريستيانو رونالدو من جوفنتوس في انتظار الانتهاء من الاتفاق على البنود الشخصية واجراءات التأشيرة والفحص الطبي. وسيعود الدولي البرتغالي إلى النادي الذي فاز معه بثمانية ألقاب كبرى بين 2003 و2009، ولم يكشف النادي عن التفاصيل المالية لكن وسائل إعلام بريطانية وإيطالية ذكرت أن يونايتد تعاقد مع كريستيانو رونالدو مقابل 25 مليون يورو.
الإعلان
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


الإعلان
إقرأ أيضاً