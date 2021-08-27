كريستيانو رونالدو يعود إلى مانشستر يونايتد

أعلن مانشستر يونايتد الإنكليزي التوصل إلى اتفاق للتعاقد مع المهاجم كريستيانو رونالدو من جوفنتوس في انتظار الانتهاء من الاتفاق على البنود الشخصية واجراءات التأشيرة والفحص الطبي. وسيعود الدولي البرتغالي إلى النادي الذي فاز معه بثمانية ألقاب كبرى بين 2003 و2009، ولم يكشف النادي عن التفاصيل المالية لكن وسائل إعلام بريطانية وإيطالية ذكرت أن يونايتد تعاقد مع كريستيانو رونالدو مقابل 25 مليون يورو.
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