بتهمة الابتزاز... سجن شقيق اللاعب الفرنسي بول بوغبا و4 آخرين

سُجن ماتياس بوغبا، الشقيق الاكبر لنجم كرة القدم الفرنسي بول بوغبا، وأربعة أشخاص آخرين موقتاً بتهمة ابتزاز لاعب يوفنتوس الايطالي وذلك بعد مثولهم امام قاضي التحقيق السبت.

وفي التفاصيل، فكان ماتياس بوغبا، 32 عاماً، أقرّ أنه وراء مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي بأربع لغات وهي الفرنسية والإيطالية والإنكليزية والإسبانية، في 27 آب الماضي توعّد فيه بالكشف عن "أمور كبيرة" عن بطل العالم.

والأربعة الآخرون جميعهم مقربون من عائلة بوغبا وتتراوح أعمارهم بين 27 و36 عاماً. واحتُجز الأشخاص الخمسة منذ يومي الثلاثاء والأربعاء.

وتقدّم بول بوغبا، 29 عاماً، بشكوى لدى النيابة العامة في تورينو في 16 تموز، قائلاً إنه كان هدفاً لمؤامرة ابتزاز بقيمة 13 مليون يورو.

وأكد محامي ماتياس بوغبا، ياسين بوزرو بأنه سيستأنف قرار سجن موكله وقال لمحطة "بي إف إم تي في" الفرنسية "سنطعن في هذا القرار" ، مؤكدا أن موكله لم يرتكب أي جريمة جنائية.

وقال بوغبا للمحققين إن مبتزيه أرادوا تشويه سمعته، من خلال الزعم انه طلب من أحد المرابطين، وهو رجل دين، بالقاء تعويذة على زميله في المنتخب ونجم باريس سان جرمان المهاجم كيليان مبابي، وهو أمر ينفيه.