اختيار التونسية أنس جابر "شخصية العام الرياضية العربية لعام 2022"

اختيرت التونسية أُنس جابر، المصنفة ثانية عالميا ووصيفة بطولتي ويمبلدون والولايات المتحدة المفتوحة لكرة المضرب، السبت "شخصية العام الرياضية العربية لعام 2022" حسب جائزة فاطمة بنت مبارك الاماراتية لرياضة المرأة.

وجاء اختيار جابر، البالغة من العمر 28 عاما، بعدما حققت نتائج استثنائية عام 2022، وأصبحت أول عربية على الإطلاق تحتلّ المركز الثاني في تصنيف اللاعبات المحترفات.

كما كانت أول عربية تتوج بلقب احدى دورات الالف في مدريد في ايار، قبل إنجازيها في التأهل الى نهائي ويمبلدون في تموز عندما خسرت أمام الكازخستانية ايلينا ريباكينا، ونهائي فلاشينغ ميدوز في أيلول الحالي لكنها خسرت أمام البولندية إيغا شفيونتيك الأولى عالميا.

وقالت جابر عبر تسجيل صوتي بعد إعلان فوزها بالجائزة: "أنا سعيدة جداً، ويشرفني الحصول على هذا اللقب المميز، وشكراً لكل من يدعم المرأة العربية".

وتبلغ القيمة المالية للجوائز التي وزعت في مختلف فئاتها 1.7 مليون درهم، أي حوالي 463 ألف دولار، وفي أبرزها حصدت المصرية جيانا فاروق حاملة برونزية اولمبياد طوكيو 2022، جائزة أفضل رياضية عربية، وشيماء الكلباني بطلة الجوجيتسو كأفضل رياضية اماراتية، ولاعبة كرة الطاولة المصرية هنا أحمد جودة كأفضل ناشئة.