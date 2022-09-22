مونديال 2022... شارات "حبّ واحد" سيرتديها قادة 8 منتخبات

سيرتدي قادة ثمانية منتخبات أوروبية، بينها فرنسا بطلة العالم، شارات بخطوط ملوّنة في مونديال قطر 2022 في كرة القدم، في رسالة ضد التمييز حسب ما أعلنت اتحاداتهم الوطنية الأربعاء.

وسيحمل أمثال الإنكليزي هاري كاين، الألماني مانويل نوير والفرنسي هوغو لوريس شارات على شكل قلب يضم ستة خطوط متوازية.

ولم يؤكّد منتخب فرنسا اعتمادها رسمياً، لكن اتحادات أخرى معنية ضمّتها في بياناتها.

وشرح الإنكليزي هاري كاين في بيان نشره اتحاد بلاده "بصفتنا القيادية، سنتحدى بعضنا على ارض الملعب، لكننا نقف ضد كل أشكال التمييز".

وأوضح الاتحاد الالماني ان المبادرة التي أطلق عليه اسم "وان لاف" أو حبّ واحد جاءت من مجموعة عمل تابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" مسؤولة عن دراسة "القضايا المتعلقة بحقوق العمال وحقوق الانسان في قطر حتى مونديال 2022".

والاتحادات المعنية أيضاً هي هولندا، ويلز، بلجيكا، الدنمارك، سويسرا، بالاضافة إلى السويد والنروج اللتين لم تتأهلا إلى كأس العالم.

وتبدأ الحملة الخميس في مباريات دوري الأمم الأوروبية.

ويُذكر أن قطر واجهت انتقادات بشأن ظروف العمال المهاجرين، لكنها تصر على أنها توصلت إلى إدخال تحسينات كبيرة في السنوات الأخيرة، بالاضافة الى انتقادات حيال قوانينها التي تجرّم المثليين.

وأكّد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الثلاثاء إنه سيتم الترحيب بجميع المشجعين في المونديال "دون تمييز".