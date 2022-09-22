بسبب رسائل غير لائقة... نادي تشلسي الإنكليزي يقيل مديره التجاري

أقال نادي تشلسي الإنكليزي لكرة القدم مديره التجاري داميان ويلوبي، بسبب "رسائل غير لائقة" أرسلها قبل انضمامه إلى النادي.

وبحسب وكالة فرانس برس، فإن الرسائل موجّهة إلى كاتالينا كيم، وكيلة كرة القدم، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لمجموعة "سي أند بي سبورتس غروب".

وكانت مجموعة "سي أند بي" شاركت في محاولة من قبل قطب العقارات البريطاني نيك كاندي لشراء تشلسي من مالكه الروسي رومان أبراموفيتش، قبل أن يستحوذه كونسورتيوم أمريكي بقيادة تود بوهلي في أيار الماضي.

وعُيّن ويلوبي في منصب المدير التجاري في وقت سابق من هذا الشهر، وعاد إلى النادي الذي كان يعمل فيه سابقًا من 2007 إلى 2010.