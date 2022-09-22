رياضة
22 أيلول 2022 - 05:58
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بسبب رسائل غير لائقة... نادي تشلسي الإنكليزي يقيل مديره التجاري

أقال نادي تشلسي الإنكليزي لكرة القدم مديره التجاري بسبب "رسائل غير لائقة" أرسلها قبل انضمامه إلى النادي. Lebanon, news ,lbci ,أخبار غروب., سبورتس, بي, أند, سي, لمجموعة, التنفيذية, الرئيسة, المؤسسة, القدم, كرة, وكيلة, كيم, كاتالينا, موجهة, الرسائل, النادي, إلى, انضمامه, قبل, أرسلها, لائقة, غير, رسائل, بسبب, ويلوبي, داميان, التجاري, مديره, القدم, لكرة, الإنكليزي, تشلسي, نادي,أقال,أقال نادي تشلسي الإنكليزي لكرة القدم مديره التجاري بسبب "رسائل غير لائقة" أرسلها قبل انضمامه إلى النادي.
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بسبب رسائل غير لائقة... نادي تشلسي الإنكليزي يقيل مديره التجاري
Lebanon News

أقال نادي تشلسي الإنكليزي لكرة القدم مديره التجاري داميان ويلوبي، بسبب "رسائل غير لائقة" أرسلها قبل انضمامه إلى النادي.

 
وبحسب وكالة فرانس برس، فإن الرسائل موجّهة إلى كاتالينا كيم، وكيلة كرة القدم، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لمجموعة "سي أند بي سبورتس غروب".
 
وكانت مجموعة "سي أند بي" شاركت في محاولة من قبل قطب العقارات البريطاني نيك كاندي لشراء تشلسي من مالكه الروسي رومان أبراموفيتش، قبل أن يستحوذه كونسورتيوم أمريكي بقيادة تود بوهلي في أيار الماضي.
 
وعُيّن ويلوبي في منصب المدير التجاري في وقت سابق من هذا الشهر، وعاد إلى النادي الذي كان يعمل فيه سابقًا من 2007 إلى 2010.
 
 
 
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