بوغبا خارج المونديال...

الإعلان

سيغيب لاعب وسط فرنسا ويوفنتوس بول بوغبا عن فعاليات مونديال قطر التي ستبدأ في العشرين من تشرين الثاني المقبل. فقد أعلنت وكيلة أعمال اللاعب الفرنسي غياب الأخير عن البطولة العالمية بسبب إصابة في ركبته اليُمنى،وكان بوغبا (29عاماً) بطل العالم مع فرنسا في مونديال روسيا 2018. وقد أُصيب خلال التمارين مع يوفنتوس الذي عاد إلى صفوفه في تموز الماضي قادماً من مانشستر يونايتد الإنكليزي، وهو لم يخض أي مباراة منذ بداية الدوري الإيطالي، بينما سيكون المدرب ديدييه ديشان أمام موقف صعب لاختيار اللاعب الأنسب في مركز خط الوسط خصوصا بغياب لاعب شيلسي انغولو كانتي الذي كان قد أصيب في أوتار الركبة منذ أكثر من أسبوع.وستلعب فرنسا مباراتها الأولى في كأس العالم أمام أوستراليا في المجموعة الرابعة التي تضم أيضاً منتخبيّ تونس والدانمارك.