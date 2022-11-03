بسبب كسر في وجهه... نجم توتنهام سون هيونغ مين قد يغيب عن المونديال

أعلن نادي توتنهام الانكليزي لكرة القدم، الأربعاء، أن مهاجمه الكوري الجنوبي سون هيونغ مين سيخضع لعملية جراحية بسبب كسر حول عينه اليسرى، الأمر الّذي يهدد مشاركته في مونديال قطر.

وبحسب المعلومات، فقد أُجبر سون، على الخروج أثناء الشوط الاوّل في فوز فريقه على مرسيليا الفرنسي 2-1 الثلاثاء في الجولة السادسة الاخيرة من منافسات المجموعة الرابعة، ليضمن توتنهام مكانه في ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ولم يحدد نادي توتنهام موعداً لعودة الدولي الكوري الجنوبي، إلا أنه يواجه سباقاً مع الزمن ليكون لائقاً لمباراة منتخب بلاده الافتتاحية في كأس العالم ضد الأوروغواي في 24 الشهر الحالي، قبل أن يواجه زملاء سون البرتغال وغانا ضمن منافسات المجموعة الثامنة.

ويعتبر سون، 30 عاماً، قائد منتخب كوريا أحد أبرز اللاعبين وأيقونة وطنية بفضل مآثره مع النادي والمنتخب.