لبنان يستضيف منتخبي نيوزيلاندا الخميس المقبل والهند الأحد... فأين تباع التذاكر؟

لبنان يستضيف منتخبي نيوزيلاندا الخميس المقبل والهند الأحد

Lebanon, news ,lbci ,أخبار كرة السلة, كأس العالم, الهند, نيوزيلاندا,لبنان,لبنان يستضيف منتخبي نيوزيلاندا الخميس المقبل والهند الأحد

LBCI News Lebanon

انطلقت عملية بيع تذاكر مبارتي المنتخب اللبناني ضد نيوزيلندا والهند يومي الخميس 10 والأحد 13 تشرين الثاني ضمن النافذة الخامسة من تصفيات كأس العالم لكرة السلة 2023، وستستقبل قاعة بيار الجميل بمدينة كميل شمعون الرياضية في بيروت المبارتين للمرة الأولى منذ سنوات.



أما كيفية الحصول على التذاكر فستكون عبر التوجه إلى أحد فروع Virgin في الـABC الضبيه الأشرفية و Verdun يومياً من الساعة 11 صباحا حتى السابعة مساء، أو الحجز اونلاين عبر موقع الـ Virgin.

الإعلان