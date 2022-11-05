لبنان يستضيف منتخبي نيوزيلاندا الخميس المقبل والهند الأحد... فأين تباع التذاكر؟

انطلقت عملية بيع تذاكر مبارتي المنتخب اللبناني ضد نيوزيلندا والهند يومي الخميس 10 والأحد 13 تشرين الثاني ضمن النافذة الخامسة من تصفيات كأس العالم لكرة السلة 2023، وستستقبل قاعة بيار الجميل بمدينة كميل شمعون الرياضية في بيروت المبارتين للمرة الأولى منذ سنوات.
أما كيفية الحصول على التذاكر فستكون عبر التوجه إلى أحد فروع Virgin في الـABC الضبيه الأشرفية و Verdun يومياً من الساعة 11 صباحا حتى السابعة مساء، أو الحجز اونلاين عبر موقع الـ Virgin.
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