بعد تعرضه لإصابة في الركبة... الظهير الإنكليزي تشيلويل يغيب عن كأس العالم

أعلن بن تشيلويل، ظهير أيسر منتخب إنكلترا، السبت غيابه عن مونديال قطر 2022 في كرة القدم المقرر بعد أسبوعين، وذلك بعد تعرضه لاصابة في عضلات باطن الركبة.

ووفقاً لوكالة فرانس برس، قال لاعب تشلسي في حسابه على تويتر: "بعد إصابتي بالرباط الصليبي في تشرين الثاني 2021، قاتلت كثيراً للعودة قبل كأس العالم. كان أحد أحلامي. للأسف لن تكون الأمور ممكنة بحسب نتائج الفحوص".

أضاف اللاعب الذي عرج في مباراة دينامو زغرب الكرواتي ضمن دوري أبطال أوروبا الأربعاء "سأقوم بكل شيء كي أعاود اللعب مع تشلسي قريباً".

وغاب تشيلويل، 25 عاماً، عن قسم كبير من الموسم الماضي، قبل أن يعود أخيراً إلى الساحة الرياضية.

ويُذكر أن إنكلترا تعاني من إصابة كايل ووكر ظهير مانشستر سيتي بطل الدوري، ولاعب الوسط كالفن فيليبس الهامين في تشكيلتها ضمن كأس أوروبا الاخيرة، عندما بلغ منتخب "الأسود الثلاثة" المباراة النهائية.