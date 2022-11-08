داني الفيش ضمن تشكيلة البرازيل لمونديال قطر وفيرمينو خارجها

كشف مدرب المنتخب البرازيلي تيتي عن قائمة اللاعبين الستة وعشرين التي ستتوجه إلى مونديال قطر 2022، ومن أبرز الأسماء العائدة إلى " السيليساو " المدافع المخضرم داني الفيش ( 39 عاماً ) في ثالث مشاركاته في كأس العالم منذ عام 2010 والذي كان قد غاب عن النسخة الروسية 2018 بسبب الإصابة،اما أبرز الغائبين فهو مهاجم فريق ليفربول الإنكليزي روبيرتو فيرمينو، وتضم التشكيلة البرازيلية في حراسة المرمى اليسون بيكير ( ليفربول) اديرسون ( مانشستر سيتي ) ويفرتون ( بالميراس )في الدفاع القائد تياغو سيلفا ( شيلسي ) داني الفيش ( اونيفرسيداد مكسيكو ) دانيلو واليكس ساندرو و غليسون بريمر ( يوفنتوس ) أليكس تيليس ( إشبيلية ) ميليتاو ( ريال مدريد ) وماركينيوس ( باريس سان جيرمان )في الوسط برونو غيمارايش ( نيوكاسل ) كاسيميرو وفريد ( مانشستر يونايتد ) فابينيو ( ليفربول ) ايفرتون ريبيرو ( فلامنغو ) لوكاس باكيتا ( ويستهام )في الهجوم نيمار دا سيلفا ( باريس سان جيرمان ) غابريال جيزوس ومارتينيلي ( ارسنال ) فينيسيوس و رودريغو ( ريال مدريد ) رافينيا ( برشلونة ) ريشارليسون ( توتنهام ) بيدرو ( فلامنغو ) وانطوني ( مانشستر يونايتد )وستخوض البرازيل أولى مبارياتها أمام صربيا في الرابع والعشرين من تشرين الثاني ضمن المجموعة السابعة التي تضم أيضاً سويسرا والكاميرون