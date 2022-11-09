برشلونة يخطف الفوز من أوساسونا على ملعبه

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قلب برشلونة تأخرّه بهدف أمام اوساسونا إلى فوز مستحق في نهاية المباراة ضمن المرحلة الرابعة عشر من الدوري الاسباني.وافتتح اوساسونا المُضيف، التسجيل برأسية المدافع دافيد غارسيا من خلال ركلة ركنية في الدقيقة السادسة، وسنحت فرصتان لبرشلونة لإدراك التعادل عبر الجناح "بالدي" ثم المهاجم ليفاندوفسكي الذي طرد في الدقيقة 31بعد نيله البطاقة الصفراء الثانية.ولم يتأثر البارسا بغياب ليفاندوفسكي بل نجح في تسجيل هدف التعادل عبر تسديدة لاعب الوسط "بيدري" مطلع الشوط الثاني، وفرض سيطرته على مجريات اللقاء حتى الدقيقة 85 حين سجّل البرازيلي رافينيا هدف الفوز بعد تمريرة متقنة من الهولندي فرانكي دي يونغ ليفوز بعدها برشلونة بالمباراة بنتيجة 1-2.ويتصدر الـLiga الإسبانية بسبعة وثلاثين نقطة أمام ريال مدريد الثاني صاحب الـ32 نقطة الذي سيخوض مباراته الاخيرة الخميس ضد قاديش قبل توقف الدوري بسبب فعاليات كأس العالم في قطر.