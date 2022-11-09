هل يلتحق ماني بكتيبة السنغال في مونديال قطر؟

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أُصيب مهاجم بايرن ميونيخ ساديو ماني في المباراة التي جمعت فريقه وفيردر بريمن على ملعب الفريق البافاري مساء الثلاثاء والتي انتهت بفوز البايرن بستة اهداف مقابل هدف، وخرج الدولي السنغالي في الدقيقة 15 من الشوط الأول، بعد تعرّضه للإصابة في وتر ساقه الأيمن.وفي وقت، أكدت وكالات عالمية غياب ماني عن كأس العالم، ذكر بايرن ميونيخ على موقعه عبر الإنترنت ان ماني سيخضع لمزيد من الفحوص الطبية وصور الأشعة الكهرومغناطيسية، كما سيغيب عن تشكيلة الفريق في مباراة بايرن ضد شالكه السبت". وأضاف بايرن ميونيخ أنه على تواصل والطاقم الطبّي في الاتحاد السنغالي لكرة القدم بشأن حالة "أسد التيرانغا" الصحيّة.وسيعلن المدرب اليو سيسّيه الجمعة، التشكيلة النهائية التي ستتوجّه إلى الدوحة حيث ستخوض السنغال مباريات المجموعة الأولى إلى جانب قطر صاحبة الاستضافة وهولندا والاكوادور.