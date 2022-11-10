غوتزيه أبرز العائدين لتشكيلة ألمانيا في كأس العالم

أعلن مدرب المنتخب الألماني لكرة القدم هانس فليك عن اسماء اللاعبين الستة وعشرين
الذين سيتوجهون إلى مونديال قطر 2022
وشهدت التشكيلة عودت النجم ماريو غوتزيه صاحب هدف الفوز الألماني بكأس العالم 2014 على الارجنتين
في ملعب ماراكانا البرازيلي ( 0-1 )
كما استدعى فليك مهاجم بوروسيا دورتموند الشاب
يوسوفا موكوكو ( 17 عاماً )
في حين استبعد زميله في دورتموند
ماتس هوملز ( 33 عاماً )
وقال المدرب الألماني ان هوملز ممتاز
من الناحية البدنية
لكن الجهاز الفني قرر إشراك اللاعبين الأصغر سناً للتركيز نحو المستقبل
وتضم التشكيلة الألمانية في حراسة المرمى:
مانويل نوير
مارك اندريه تير شتيغن
كيفن تراب
في الدفاع:
ارميل بيلا كوتشاب
ماتياس غينتر
انطونيو روديغير
تيلو كيهرير
نيكو شلوتربيك
كريستيان غونتر
لوكاس كلوسترمان
نيكلاس سوله
دافيد راوم
في الوسط:
يوليان براندت
ليون غوريتزكا
ماريو غوتزيه
الكاي غوندوغان
جمال موسيالا
جوشوا كيميش
نيكلاس فولكروغ
يوناس هوفمان
في الهجوم:
توماس مولر
كريم ادييمي
سيرج غنابري
كاي هافرتز
يوسوفا موكوكو
ليروي ساني
وسيواجه أبطال العالم ٤ مرات اليابان في أولى مباريات المجموعة الخامسة التي تضم أيضا اسبانيا وكوستاريكا.
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