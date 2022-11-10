غوتزيه أبرز العائدين لتشكيلة ألمانيا في كأس العالم

أعلن مدرب المنتخب الألماني لكرة القدم هانس فليك عن اسماء اللاعبين الستة وعشرينالذين سيتوجهون إلى مونديال قطر 2022وشهدت التشكيلة عودت النجم ماريو غوتزيه صاحب هدف الفوز الألماني بكأس العالم 2014 على الارجنتينفي ملعب ماراكانا البرازيلي ( 0-1 )كما استدعى فليك مهاجم بوروسيا دورتموند الشابيوسوفا موكوكو ( 17 عاماً )في حين استبعد زميله في دورتموندماتس هوملز ( 33 عاماً )وقال المدرب الألماني ان هوملز ممتازمن الناحية البدنيةلكن الجهاز الفني قرر إشراك اللاعبين الأصغر سناً للتركيز نحو المستقبلوتضم التشكيلة الألمانية في حراسة المرمى:مانويل نويرمارك اندريه تير شتيغنكيفن ترابفي الدفاع:ارميل بيلا كوتشابماتياس غينترانطونيو روديغيرتيلو كيهريرنيكو شلوتربيككريستيان غونترلوكاس كلوسترماننيكلاس سولهدافيد راومفي الوسط:يوليان براندتليون غوريتزكاماريو غوتزيهالكاي غوندوغانجمال موسيالاجوشوا كيميشنيكلاس فولكروغيوناس هوفمانفي الهجوم:توماس مولركريم ادييميسيرج غنابريكاي هافرتزيوسوفا موكوكوليروي سانيوسيواجه أبطال العالم ٤ مرات اليابان في أولى مباريات المجموعة الخامسة التي تضم أيضا اسبانيا وكوستاريكا.