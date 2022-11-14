البولندي دراغوفسكي يتعرّض لإصابة خطيرة... فهل يُحرم من المونديال؟

أكّد مدرب الحارس البولندي بارتلوميي دراغوفسكي أن الأخير قد تعرّض لإصابة خطيرة في كاحله الأيمن الأحد خلال مباراة فريقه سبيتسيا في الدوري الإيطالي، الأمر الّذي سيحرمه من خوض النهائيات.

ووفقاً لوكالة فرانس برس، فقد تم اختيار دراغوفسكي، 25 عاما، ضمن تشكيلة منتخب بلاده لمونديال قطر المقرر بين 20 الحالي و18 كانون الأول، وذلك قبل تعرّضه للإصابة خلال تدخله خارج منطقة الجزاء على مهاجم فيرونا كيفن لازانيا.

وفي حديث لشبكة "دازون"، قال مدرب سبيتسيا لوكا غوتي: "ليس لدينا أي أخبار مؤكدة حتى الآن. الفحوص جارية ومن المؤكد أنها ليست إصابة خفيفة".

وأضاف "الشيء الأول الذي بإمكاني قوله إنه لن يكون قادراً على اللعب في كأس العالم".

وتبدأ بولندا مشوارها في مونديال قطر في 22 كانون الأول ضدّ المكسيك ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضمّ السعودية تلتقيها في 26 كانون الأول والأرجنتين تلتقيها في 30.