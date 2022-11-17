فوز صعب لألمانيا على سلطنة عمان

نجحت المانيا بفوز صعب على سلطنة عمان في المباراة الوديّة التي جمعت الفريقين الأربعاء على ملعب السلطان قابوس في العاصمة مسقط، فعلى الرغم من احتفاظ الماكينات الألمانية للكرة معظم فترات اللقاء، الا ان الفريق العماني كان خصماً عنيداً منذ انطلاق المباراة على ارضه ووسط جماهيره، فسنحت فرص عدة لمنذر العلوي وعصام الصبحي لم تعرف طريقها إلى مرمى الحارس مانويل نوير، في وقت بدا التعب واضحاً على الوجوه الألمانية في ظل الطقس الخليجي الحار، وحاول المهاجم كاي هافرتز افتتاح التسجيل من تسديدة ابعدها الحارس ابراهيم المخيني عن مرماه، بينما تصدى القائم العماني لتسديدة المهاجم موكوكو قبل صافرة الشوط الاول.وتواصلت هجمات الالمان في الشوط الثاني عن طريق يوليان براندت وليروي ساني لكنها لم تؤتِ ثمارها، في حين أضاع مهاجم عمان محسن الغسّاني فرصة تاريخية للتسجيل في شباك نوير لكن تسديدته جنحت بعيدا عن المرمى الألماني،ونجح البديل نيكلاس فولكروغ بإهداء الفوز لألمانيا بعد تمريرة من هافرتز قبل دقائق من نهاية المباراة التي نجا فيها الالمان من الفخ العماني بنتيجة 0-1، وهو الاختبار الجدي الأول لأبطال العالم ٤ مرات قبيل بدء مبارياتهم في مونديال قطر 2022.