السعودية تحقق الفوز العربي الأول على الأرجنتين في كأس العالم

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فجّرت السعودية مفاجأة في تاريخ نهائيات كأس العالم بفوز تاريخي على الارجنتين 2-1 على استاد لوسيل ضمن منافسات المجموعة الثالثة من مونديال قطر 2022.وبهذه المباراة تكون السعودية أول منتخب آسيوي وعربي يسجل هدفين على الأرجنتين في مباراة واحدة.وكان نجم الأرجنتين ليونيل ميسي قد منح منتخبه التقدم أمام نظيره السعودي 1 - 0 بتسجيله هدفا من ركلة جزاء في الشوط الأول ليعادل بعدها صالح الشهري النتيجة لـ"الأخضر السعودي" في بداية الشوط الثاني.وفي الدقيقة 53 من الشوط الثاني، أهدى سالم الدوسري المنتخب السعودي هدف التقدم على الأرجنتين 2 - 1، وبهذا تكون السعودية قد حققت فوزا تاريخيا هو الرابع بتاريخ مشاركتها بكأس العالم.يذكر أن عدد الجماهير الحاضرة في استاد لوسيل في مباراة السعودية الأرجنتين كان 88.012 ألف متفرج.