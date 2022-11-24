البرتغال تنجو من فخ غانا ورونالدو أول لاعب يسجل في ٥ مشاركات في المونديال

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حبست مبارة البرتغال وغانا الأنفاس حتى لحظاتها الأخيرة ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة لمونديال قطر ٢٠٢٢.فبعد شوط أول سلبي بين الفريقين، إفتتح كريستيانو رونالدو التسجيل في الدقيقة ٦٥ من ركلة جزاء أصبح خلالها اللاعب الوحيد الذي يسجل في خمس مشاركات في كأس العالم(2006-2010-2014-2018-2022) وأدرك الفريق الغاني التعادل عبر أندريه آيو في الدقيقة ٧٣.ثم تقدمت البرتغال بهدف عبر جواو فيلكس ليضيف بعدها البديل رافايل لياو هدف التقدم ٣-١ في الدقيقة ٨٠.إلا أن غانا رفضت تسليم المباراة وقلصت الفارق إلى ٣-٢ عبر عثمان بوكاري قبل دقيقتين من إنتهاء الوقت الأصلي، وكاد إنياكي ويليامز أن يسرق التعادل لغانا في الوقت الإضافي بعدما حاول إقتناص الهدف من خلف الحارس ديوغو كوستا، إلا أنه تعثر بعد انزلاقه على أرضية الميدان، لتنتهي المباراة المثيرة بفوز البرتغال بنتيجة ٣-٢.