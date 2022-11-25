رياضة
25 تشرين الثاني 2022 - 10:02
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الحارس الويلزي هينيس ينال البطاقة الحمراء الأولى في مونديال قطر 2022

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الحارس الويلزي هينيس ينال البطاقة الحمراء الأولى في مونديال قطر 2022
Lebanon News

تلقى حارس مرمى منتخب ويلز واين هينيسي البطاقة الحمراء الأولى في نهائيات كأس العالم في قطر 2022 الجمعة، عندما طُرد خلال مواجهة المنتخب الإيراني ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.

 
ورفع الحكم في بادئ الأمر البطاقة الصفراء بوجه الحارس الويلزي، بعد اجتياحه المهاجم الإيراني مهدي طارمي خارج منطقة الجزاء، لكنه عاد وطرده بعد الاحتكام الى حكم الفيديو المساعد "في أيه آر".
 
وجاءت حالة الطرد في المباراة الـ17 من نسخة مونديال قطر، لتكون المرة الاولى منذ مونديال إسبانيا 1982، عندما رفعت البطاقة الأولى في المباراة الـ32.
 
ويُذكر أنه تم اعتماد البطاقات الحمراء في كأس العالم بدءاً من مونديال 1970.
 
 
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