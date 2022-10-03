هالاند يدخل التاريخ في انكلترا... والتعثر الأول لريال مدريد

هالاند يدخل التاريخ في انكلترا... والتعثر الأول لريال مدريد

Lebanon, news ,lbci ,أخبار ريال مدريد, انكلترا,هالاند,هالاند يدخل التاريخ في انكلترا... والتعثر الأول لريال مدريد

LBCI News Lebanon

دخل مهاجم فريق مانشستر سيتي،ايرلينغ هالاند تاريخ الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم من أوسع أبوابه بعدما أصبح اللاعب الوحيد الذي سجّل ثلاثية في ثلاث مباريات متتالية على ملعب فريقه "الاتحاد ".