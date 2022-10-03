رياضة دولية
03 تشرين الأول 2022 - 14:19
03/10/2022 14:19:00
هالاند يدخل التاريخ في انكلترا... والتعثر الأول لريال مدريد
هالاند يدخل التاريخ في انكلترا... والتعثر الأول لريال مدريد
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LBCI News Lebanon
دخل مهاجم فريق مانشستر سيتي،ايرلينغ هالاند تاريخ الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم من أوسع أبوابه بعدما أصبح اللاعب الوحيد الذي سجّل ثلاثية في ثلاث مباريات متتالية على ملعب فريقه "الاتحاد ".
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