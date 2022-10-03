رياضة دولية
03 تشرين الأول 2022 - 14:19
Back

هالاند يدخل التاريخ في انكلترا... والتعثر الأول لريال مدريد

هالاند يدخل التاريخ في انكلترا... والتعثر الأول لريال مدريد Lebanon, news ,lbci ,أخبار ريال مدريد, انكلترا,هالاند,هالاند يدخل التاريخ في انكلترا... والتعثر الأول لريال مدريد
episodes
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
Lebanon News
دخل مهاجم فريق مانشستر سيتي،ايرلينغ هالاند تاريخ الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم من أوسع أبوابه بعدما أصبح اللاعب الوحيد الذي سجّل ثلاثية في ثلاث مباريات متتالية على ملعب فريقه "الاتحاد ".
الإعلان
الإعلان
إقرأ أيضاً