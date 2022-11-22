بايل يسجّل الهدف الأول لويلز في المونديال منذ ٦٤ عاماً

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انتظرت ويلز ٦٤ عاماً لتسجّل هدفها الأول في كأس العالم منذ العام ١٩٥٨بعدما نجح نجمها غاريث بايل بتسجيل هدف التعادل في المباراة التي جمعت ويلز بالولايات المتحدة الأميركيةضمن مبارايات المجموعة الثانية من مونديال قطر ٢٠٢٢.وافتتح المنتخب الأميركي التسجيل عبر تيموثي وياه في الدقيقة ٣٦ من الشوط الاول، قبل أن ينتفض الفريق الويلزي في الشوط الثاني وينجح في الحصول على ركلة جزاء عن طريق هدافه غاريث بايل الذي سدد الكرة بنجاح داخل الشباك الأميركية، وكادت ويلز ان تحقق الفوز قبل دقيقة من انتهاء الوقت الأصلي عبر المهاجم البديل كيفر مور الا ان تسديدته انتهت بين يديّ الحارس الأميركي تيرنر لتنتهي المباراة بالتعادل الايجابي ١-١.وتصدّر المنتخب الإنكليزي المجموعة الثانية بثلاث نقاط بعدما حقق فوزاً ساحقاً على إيران بنتيجة ٢-٦ بينما تساوت ويلز والولايات المتحدة الأميركية في المركز الثاني بنقطة واحدة لكل منهما.