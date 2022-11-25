رياضة دولية 25 تشرين الثاني 2022 - 17:43 25/11/2022 17:43:00 المنتخب الانجليزي يتعادل مع نظيرِه الاميركي بنتيجة سلبية... اليكم المزيد من التفاصيل حول هذا اليوم الطويل

اليكم المزيد من التفاصيل حول هذا اليوم الطويل..

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LBCI News Lebanon

المونديال لا يزالُ الحدثَ الأبرزَ لبنانياً ودولياً، وفي آخر الأخبار من قطر، تعادل المنتخب الانجليزي أمام نظيرِه الاميركي بنتيجة سلبية صفر - صفر ضمن المجموعة الثانية من بطولة كأس العالم.



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