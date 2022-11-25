رياضة دولية
25 تشرين الثاني 2022 - 17:43
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المنتخب الانجليزي يتعادل مع نظيرِه الاميركي بنتيجة سلبية... اليكم المزيد من التفاصيل حول هذا اليوم الطويل

اليكم المزيد من التفاصيل حول هذا اليوم الطويل.. Lebanon, news ,lbci ,أخبار مونديال قطر, الولايات المتحدة,انكلترا,اليكم المزيد من التفاصيل حول هذا اليوم الطويل..
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Lebanon News
المونديال لا يزالُ الحدثَ الأبرزَ لبنانياً ودولياً، وفي آخر الأخبار من قطر، تعادل المنتخب الانجليزي أمام نظيرِه الاميركي بنتيجة سلبية صفر - صفر ضمن المجموعة الثانية من بطولة كأس العالم.

اليكم المزيد من التفاصيل حول هذا اليوم الطويل.. 
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