ما فرقته السياسية جمعته كرة القدم في مباراة الولايات المتحدة ضد ايران مساء أمس

هذا المشهد يلغي سيناريوهات التسييس التي لحقت بالمباراة التي جمعت بين المنتخب الايراني ونظيره الاميركي، ضمن كأس العالم 2022 في قطر بحيث قام اللاعب الاميركي انطوني روبينسون بمواساة اللاعب الايراني رامين رضائيان الذي تم استقصاء منتخبه لم ينجح بالتأهل.