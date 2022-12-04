رياضة دولية
04 كانون الأول 2022 - 14:30
04/12/2022 14:30:36
تفاصيل المباراة الاقصائية الحاسمة في مونديال قطر 2022
تفاصيل المباراة الاقصائية الحاسمة في مونديال قطر 2022
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LBCI News Lebanon
كل المنتخبات في مباراة كأس العالم 2022 لكرة القدم التي كان من المتوقع أن تصل إلى الدور الربع النهائي، بدأت رويدا رويدا بشق طريقها.
فاليوم، تأهلت فرنسا إلى الدور الربع النهائي إلى جانب الارجنتين وهولندا.
ماذا في تفاصيل المباراة الاقصائية المتبقّية؟
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