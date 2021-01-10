علوم وتكنولوجيا
10 كانون الثاني 2021 - 09:49
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اكتشاف مدفن ميغاليتي في أعالي وادي الدير العكاري...يعود إلى 4000 سنة قبل المسيح

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اكتشاف مدفن ميغاليتي في أعالي وادي الدير العكاري...يعود إلى 4000 سنة قبل المسيح
Lebanon News
اكتشف الدليل الجبلي في مجلس البيئة عبدالعزيز الزين، في رحلة سير كان يقوم بها في ربوع أكروم، مدفناً ميغاليتياً هرمياً جديداً في أعالي محلة وادي الدير، لا يزال محافظاً على شكل بنائه من دون أن يتعرض لأي تخريب.

وبحسب الوكالة الوطنية، تنتشر المدافن الميغاليتية بوفرة في محيط بلدة منجز وفريديس في عكار، وتعود إلى 4000 سنة قبل المسيح.
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وهذه الانشاءات الأولى للانسان القديم في لبنان في بلدة منجز على شكل كوخ صغير من الصخور كانت مسقوفة في السابق، بقيت منها الجدران ذات الانحناء البسيط نحو الداخل بعد أن وقع السقف. وهي في مجملها من الصخور البازلتية السوداء، وأخيرا، رممت وأهلت وفتحت أمام الزوار والسياح.

والملفت في أكروم هو الشكل الهرمي الواضح للمدفن بعلو يقارب الأمتار الثلاثة، من صخور كلسية بيضاء مسطحة وطويلة.

وأشار الزين الى أنه "هناك ثلاثة مدافن هرمية في خراج بلدة أكروم الضيعة على مقربة من الحدود مع سوريا، تحدث عنها سابقاً مجلس البيئة في القبيات ، وهذا هو المدفن الهرمي الرابع".

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