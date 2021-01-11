أبل وأمازون وغوغل تعلق منصة بارلير

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علقت شركتا أبل وأمازون منصة بارلير من متجر تطبيقات أبل وخدمة أمازون لاستضافة المواقع، وبرّرت الشركتان الخطوة بالقول إن منصة التواصل الاجتماعي، التي تشتهر بإقبال الكثير ممن يميلون إلى اليمين على استخدامها، لم تتخذ التدابير الكافية لمنع انتشار المنشورات المحرّضة على العنف.ويأتي قرار أبل وأمازون في أعقاب خطوةٍ مماثلة اتخذتها غوغل المملوكة لألفابت يوم الجمعة.ويُفضّل الكثير من أنصار الرئيس الأميركي دونالد ترامب استخدام بارلير التي يُنظر إليها على أنها ملاذ لمن تحظرهم شركة تويتر التي علقت حساب ترامب يوم الجمعة نهائياً.وقالت أبل في بيان: "علقنا بارلير إلى أن تحلّ هذه المشكلات".وأمهلت أبل المنصة 24 ساعة لتقديم خطة تفصيلية لحل المشكلة، مشيرة إلى أن البعض استخدم بارلير لتنسيق حصار مبنى الكونغرس الأميركي يوم الأربعاء الفائت.وخطوة أمازون تعني فعلياً حذف خدمات بارلير من على الإنترنت ما لم تتفق المنصة مع شركة جديدة لاستضافة خدماتها.ومن جهته، انتقد جون ميتس الرئيس التنفيذي لبارلير، الخطوات التي اتخذتها أمازون وغوغل وأبل قائلاً إنها جهد منسق مع إدراك الشركات الثلاث أن خيارات بارلير ستكون محدودة وأن التعليق سيلحق أكبر الضرر في ضوء حظر ترامب على منصات وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى.وقال ميتس في منشور على بارلير: "من المحتمل ألا يكون بارلير متاحا على الإنترنت لمدة تصل إلى أسبوع لأننا سنبدأ من الصفر".