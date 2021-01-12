علوم وتكنولوجيا
12 كانون الثاني 2021 - 09:29
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بفيديو "رقصة التّابوت"... تليغرام يسخر من خصوصية واتساب (فيديو)

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بفيديو &quot;رقصة التّابوت&quot;... تليغرام يسخر من خصوصية واتساب (فيديو)
Lebanon News
نشر موقع تليغرام يوم الأحد في العاشر من شهر كانون الثاني، منشوراً سخر بواسطته من منافسه الأبرز واتساب، وذلك بعدما فرض التطبيق الأخير شروطه الجديدة المرتبطة بالخصوصية.

وفي التّفاصيل، فنشر تطبيق تليغرام عبر حسابه على موقع تويتر مقطع فيديو لرقصة التابوت الشهيرة، وقد أضاف على التابوت صورة لواتساب مشيراً إلى إمكانية "وفاة" التطبيق بسبب الشروط الحديثة الّتي فرضها. فهذه الشروط تهدّد أكثر من ملياري شخص من المستخدمين حول العالم من عدم الإستفادة من خدمات واتساب في حال لم يشاركوا بياناتهم الشخصية مع موقع فيسبوك.
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وقد اختلفت ردود الفعل بين مستخدمي تطبيق واتساب، فمنهم من وافق على الشروط من دون قراءتها بالدرجة الأولى، ومنهم من بدأ بالتفتيش عن تطبيقات أخرى للتواصل، كتطبيق تليغرام مثلاً، الّذي يفرض شروطاً أقل حدّيّة من غيره، وعادة ما يكون من دون رقابة.
 
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