تطبيق واتساب يوضح... خصوصيتك لن تتأثر في حال لم تستخدم هاتين الميزتين الاختياريتين

يواجه تطبيق واتساب اليوم هجوماً كبيراً من مستخدميه الّذين قرروا التحوّل إلى تطبيقات دردشة أكثر أماناً، وذلك بعدما أعلن عن تحديث شروط خدمته وسياسات الخصوصية الخاصة به ابتداءً من الثامن من شهر شباط المقبل.
وفي خضم الجدال الحاصل، أوضح التّطبيق أنّ خصوصية مستخدميه لن تتأثّر إذا لم يتم استخدام ميزتين اختياريّتين.
فأفاد موقع "بيزنس إنسايدر
"، أنّ تطبيق واتساب قال إن سياسة الخصوصية الجديدة لا تؤثر في خصوصية رسائل المستخدمين مع الأصدقاء والعائلة، حيث سيؤثر التحديث في الرسائل المرسلة إلى الحسابات التجارية فحسب، والتي يضيفها المستخدم كميزة اختيارية.
وأضاف التطبيق انه يوفر تشفيراً شاملاً للرسائل الشخصية لجميع المستخدمين ولا يمكن لواتساب أو لفيسبوك قراءة رسائلك أو سماع مكالماتك كما أنه لا يحتفظ بها، ولا يشارك جهات اتصالك مع تطبيقات أخرى من فيسبوك.
وعلاوة على ذلك، فأشار التطبيق إلى أنّه سيشارك البيانات المتعلّقة بكيفية تفاعل المستخدم مع الشركات عبر تطبيقه بحيث ستتمكّن الحسابات التجارية من استخدام تطبيق فيسبوك لعرض منتجاتها وتعزيز التفاعل مع المستخدمين.