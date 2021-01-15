لدعم الخصوصية وحماية المستخدمين..."تيك توك" يُعلن عن إجراءات جديدة تطال المراهقين

أعلن تطبيق "تيك توك" عن طرح مجموعة جديدة من إعدادات الخصوصية الّتي ستطال مستخدميه الّذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاماً.
وفي التّفاصيل، فأوضح التطبيق أنّه سيتم تحويل حسابات هؤلاء المستخدمين كافة إلى خاصة أو Private، مع إزالة خيار فتح التعليق "للجميع" وتشديد القيود على خيارات التعليق على مقاطع الفيديو إذ يمكن لهؤلاء المستخدمين من هذه الفئة العمرية الاختيار بين تفعيل التعليقات لأصدقائهم أو لا أحد.
وبالإضافة الى ذلك، فبحسب موقع "ذا فيرج
" التقني، لن يتمكن المستخدمون من تنزيل مقاطع فيديو للأشخاص الّذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاماً ولن يتمكّنوا من تشغيل ميزات "Duet" و"Stitch" الّتي أصبحت متوفّرة للمستخدمين بعمر الـ16 عاماً وما فوق.
وبالنسبة للمستخدمين بسن 16 و17 عاماً، سيكون تفعيل هاتين الميزتين مقتصراً على الأصدقاء فقط، كما سيتم إيقاف ميزة تنزيل مقاطع الفيديو الخاصة ويمكن لهم تفعليها حسب رغبتهم.
والجدير بالذّكر أنّ التطبيق قام بحصر خاصية المراسلة المباشرة واستضافة البث المباشر لحسابات المستخدمين بعمر 16 عاماً وما فوق، إلى جانب تمكين الأهل من وضع حواجز حماية على تجربة أبنائهم على تيك توك من خلال خاصية "وضع الأمان العائلي".