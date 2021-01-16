الصين تصمم قطاراً من دون عجلات بأحدث التقنيات

الصين تستغني عن قيادة السائق بالتوجيه الذاتي في قطارها الجديد

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LBCI News Lebanon

كشفت الصين عن نموذج أولي لقطار تحليق جديد، قادر على الوصول إلى سرعة تصل إلى 400 ميل في الساعة. وقد تم عرض نسخة مختصرة عن قطار "ماغليف" عالي السرعة ذو درجة الحرارة العالية في تشنغدو في 13 كانون الثاني.

وتم إنشاء القطار من قبل علماء في جامعة جنوب غرب جيتونغ، وهو لا يحتوي على عجلات، بل يستخدم مغناطيسًا يكون فوق المسار مباشرةً، مما يؤدي إلى سفر أسرع. تُستخدم المغناطيسات أيضًا لدفع القطار حيث تجذبه الأقطاب المتقابلة وتسحبه للأمام، بينما تتنافر الأقطاب نفسها وتدفع القطار.

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وقال وو زيلي، كبير المهندسين في جامعة جيتونغ الجنوبية، إن هذا القطار "لا يحتاج إلى أي طاقة إضافية ليظل معلقًا، ما يوفر الطاقة بشكل أكبر".

ويتميّز القطار بسرعة 385 ميلاً في الساعة، وهي سرعة تعادل رحلة من لندن إلى باريس التي تستغرق أكثر من 47 دقيقة؛ لكن العلماء يعتقدون أن السرعة قد تصل إلى 497 ميلاً في الساعة. وهي مصممة أيضًا للقيادة دون سائق وقادرة على التوجيه الذاتي.

وعلى الرغم من أن النموذج الأولي قد تم الكشف عنه، إلا أنه لم يكمل رحلة كاملة بعد وقد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تصبح النتيجة النهائية جاهزة. وتتمثل الخطة في أن يتم استخدام التكنولوجيا في نهاية المطاف لربط السكك الحديدية عالية السرعة بين تشنغدو وتشونغتشينغ في مقاطعة سيتشوان الصينية. فإذا نجحت، ستنخفض مدة الرحلة بين المدينتين إلى نصف ساعة فقط.