علوم وتكنولوجيا 27 تشرين الأول 2021 - 10:13 27/10/2021 10:13:25 "زووم" تتيح ميزة تحويل الكلام إلى نصوص مجّاناً للجميع

"زووم" تتيح ميزة تحويل الكلام إلى نصوص للجميع

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LBCI News Lebanon





وبحسب موقع

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وأشار الموقع إلى أنّ هذه الميزة متوفرة حاليًّا باللغة الإنكليزية فحسب، ولكن تعمل شركة"زووم" على إضافة المزيد من اللغات قريباً، إذ قالت إنها ستقدّم الميزة بثلاثين لغة في خلال العام المقبل.



كما تعمل الشركة أيضًا على إضافة ترجمة مباشرة لـ 12 لغة خلال الإطار الزمني عينه.

أعلنت شركة زووم عن إتاحتها ميزة "تحويل النصّ إلى كلام" (ClosedCaptions) لجميع المستخدمين مجّاناً، بعدما كانت متوفرة في السابق للمشتركين في خدمات "زووم" المدفوعة فحسب.وبحسب موقع "إنغادجيت" ، تعمل هذه الميزة بالذكاء الإصطناعي وتتعرّف على الحوار الذي يدور بين المستخدِمين بمختلف اللهجات، قبل تحويله إلى نصّ يُعرض للمشاركين في الاجتماعات.وأشار الموقع إلى أنّ هذه الميزة متوفرة حاليًّا باللغة الإنكليزية فحسب، ولكن تعمل شركة"زووم" على إضافة المزيد من اللغات قريباً، إذ قالت إنها ستقدّم الميزة بثلاثين لغة في خلال العام المقبل.كما تعمل الشركة أيضًا على إضافة ترجمة مباشرة لـ 12 لغة خلال الإطار الزمني عينه.

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