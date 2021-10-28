مطار روما يستعد لاستقبال "التاكسي الطائر" في 2024

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اعتباراً من 2024 سيتمكن المسافرون الذين يصلون إلى مطار روما من الطيران أيضاً إلى وجهتهم في وسط المدينة باستخدام التاكسي الطائر. لكن ذلك سيتوقف على انطلاق مشروع بين الشركة المشغلة للمطار الرئيس بالعاصمة الإيطالية وشركة ألمانية ناشئة في موعده.وتأمل شركة "فولوكوبتر" في أن تجعل من مطار فيوميتشينو بالعاصمة روما مركزاً لانطلاق طائرتها المروحية الصغيرة التي تعمل بالبطاريات ويمكنها أن تقل راكبين وهي المركبة الطائرة التي تطورها والتي يمكن استئجارها.وقال المدير التنفيذي للمطار ماركو ترونكوني إن رحلة في تلك الطائرة الصغيرة التي تقلع وتهبط عمودياً ستستغرق نحو 15 دقيقة مقارنة بنحو 45 دقيقة تستغرقها السيارة.وأضاف أن التكلفة المبدئية ستكون نحو 150 يورو، أي 175 دولاراً، وهو سعر سينخفض على الأرجح مع اتساع نطاق الخدمة.وقال لرويترز في المطار الذي عُرض فيه نموذج للطائرة: "الرحلة ستكون سريعة جداً... وستكون هادئة... ومعدل الانبعاثات صفر".