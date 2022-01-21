علوم وتكنولوجيا 21 كانون الثاني 2022 - 07:16 21/01/2022 07:16:57 ZoodMall وZoodPay يجمعان 38 مليون دولار في جولة الإستثمار ب

تعزز حلول الدفع بالتقسيط من ZoodPay القوة الشرائية للمتسوقين اللبنانيين في ضوء التحديات التي تواجه البلاد

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LBCI News Lebanon



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بالإضافة الى المقر الرئيسي في سويسرا، تنتشر الشركة في عشرة فروع لخدمة عملياتها في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. تقدم منصة ZoodPay & ZoodMall التي تضم أكثر من 8 ملايين مستخدم للتطبيق، تجربة تسوق "الجودة السويسرية" وحلول التكنولوجيا المالية للشراء الآن والدفع لاحقاً عبر الحدود، للشركات والمتسوقين في الأسواق الناشئة والسريعة النمو في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى – والتي تشمل حالياً لبنان والعراق والأردن وأوزبكستان وكازاخستان.



ستسخّر ZoodPay هذا الإستثمار لتسريع نموها وتوسعها في لبنان، وتحفيز التجارة الإلكترونية المحلية والعابرة للحدود من خلال ZoodMall وخدمات "الشراء الآن والدفع لاحقاً"، إلى جانب تعزيز النشاط الاجتماعي والاقتصادي، وخلق المزيد من فرص العمل في الأسواق الناشئة.



تم إطلاق الشركة في لبنان في عام 2019 وهي الآن الرائدة في البلاد، حيث تقدم خدمات "اشتر الآن وادفع لاحقًا" من ZoodPay من خلال سوق ZoodMall، بالإضافة إلى متاجر الشركاء الإلكترونية وفي المتاجر الفعلية (offline) .



عند التسوق على ZoodMall، يتمتع العملاء بامكانية الاختيار من بين أكثر من 7 ملايين منتج من 30 ألف بائع محلي وعابر للحدود، مع مرونة استلام البضائع أولاً والدفع على أربعة إلى ستة أقساط، بدون أي فوائد أو رسوم.



عند التبضع في المتاجر أو أونلاين، يمكن للعملاء تحميل تطبيق ZoodPay & ZoodMall، التقدم بطلب للحصول على حد تسوق والحصول على قرار فوري. يمكنهم بعد ذلك البدء في التسوق في المتاجر أو أونلاين، استلام بضائعهم ودفع ثمنها على أقساط من خلال ZoodPay.



كما يمكن للتجار اللبنانيين تقديم خدمة ZoodPay من خلال دمج ZoodPay API مع نظام المدفوعات الخاص بمتاجر التجزئة لتمكين عملائهم من التسوق في متاجرهم عبر الإنترنت، مع مرونة استلام المشتريات أولاً ثم تسديد ثمنها على أقساط شهرية بدون أي فوائد أو رسوم. دمج ZoodPay API مع متاجر وتطبيقات التجار عملية سلسة تتيح للمتسوقين إنهاء معاملاتهم على قنوات التجار. بمجرد الانتهاء من التسوق، يمكن للعملاء اختيار ZoodPay كطريقة الدفع، ملء معلوماتهم الشخصية والحصول على قرار فوري.



قال مايكل خوي، الرئيس التنفيذي لمجموعة OrientSwiss، الشركة الأم لـ ZoodPay و ZoodMall: "سيكون هذا التمويل الجديد ذو قيمة إضافية للتجار والمتسوقين في لبنان. كما وتقوم الشركة بتحسين حياة الناس من خلال تقديم أنسب حلول الدفع بالتقسيط إلي تجربة التسوق الخاصة بهم، عبر الإنترنت و في المتاجر. في لبنان، تعزز حلول الدفع بالتقسيط من ZoodPay القوة الشرائية للمتسوقين في ضوء التحديات التي تواجه البلاد. نود أن نشكر عملائنا وشركائنا المحليين على ثقتهم ونتطلع إلى الارتقاء بـ ZoodPay Super App إلى آفاق جديدة ".



ZoodPay: منظومة متكاملة ومبتكرة للتجار

تشتمل منظومة ZoodPay "للشراء الآن والدفع لاحقًا" على سوق ZoodMall بالإضافة إلى ZoodShip النظام اللوجستي المحلي والعابر للحدود. تعمل هذه المنظومة على تمكين وتحفيز التجار في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى والصين وأوروبا وروسيا وتركيا لفتح واجهات متاجرهم أمام الأسواق المحلية المنخفضة الإنتشار والسريعة النمو دون تكاليف إنشاء أو رسوم إضافية. تقدم هذه المنظومة فرصة فريدة للتجار من خلال تقديم خدمات الشراء الآن والدفع لاحقا مع ZoodPay في متاجرهم الإلكترونية والفعلية أوعن طريق إدراج منتجاتهم على سوق ZoodMall. تحفز ZoodPay نمو أعمال التجار واكتساب عملاء جدد لديهم قيمة طلبات أعلى وبناء ولاء للعلامة التجارية من خلال تقديم:

1. طرق دفع آمنة ومرنة إما نقدًا أو من خلال حلول الـ BNPL من ZoodPay.

2. تحفيز الطلب على المنتجات وتسويقها من خلال سوق ZoodPay للـ B2C المتمثل في ZoodMall، والذي يقدم أكثر من 7 ملايين منتج من أكثر من 30000 بائع محلي وعابرللحدود.

3. دعم لوجستي عملياتي كامل للتسليم ودعم العملاء لتقليل من حالات إرجاع المنتجات.



للمزيد من المعلومات يرجى زيارة:

أعلنت منصة ZoodPay، الرائدة في خدمة الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL)، عن نجاح الجولة الإستثمارية ب (Series B) التي جمعت خلالها 38 مليون دولار، وجذبت اهتمامًا كبيرًا من كبار المستثمرين العالميين. تأتي جولة الإستثمارهذه بمشاركة كل من VC Sturgeon Capital ومقرها لندن وZain Ventures المسؤولة عن إدارة المحفظة الاستثمارية لمجموعة زين، بالإضافة إلى مستثمرين حاليين. تعتبر مجموعة زين من الشركات الرائدة في مجال الاتصالات المتنقلة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وهي تتمتع بانتشار جغرافي مميز، وذلك بفضل تواجدها في 7 بلدان، حيث تقدم خدمات اتصالات متنقلة ومتنوعة إلى أكثر من 48 مليون عميل فعال.بالإضافة الى المقر الرئيسي في سويسرا، تنتشر الشركة في عشرة فروع لخدمة عملياتها في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. تقدم منصة ZoodPay & ZoodMall التي تضم أكثر من 8 ملايين مستخدم للتطبيق، تجربة تسوق "الجودة السويسرية" وحلول التكنولوجيا المالية للشراء الآن والدفع لاحقاً عبر الحدود، للشركات والمتسوقين في الأسواق الناشئة والسريعة النمو في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى – والتي تشمل حالياً لبنان والعراق والأردن وأوزبكستان وكازاخستان.ستسخّر ZoodPay هذا الإستثمار لتسريع نموها وتوسعها في لبنان، وتحفيز التجارة الإلكترونية المحلية والعابرة للحدود من خلال ZoodMall وخدمات "الشراء الآن والدفع لاحقاً"، إلى جانب تعزيز النشاط الاجتماعي والاقتصادي، وخلق المزيد من فرص العمل في الأسواق الناشئة.تم إطلاق الشركة في لبنان في عام 2019 وهي الآن الرائدة في البلاد، حيث تقدم خدمات "اشتر الآن وادفع لاحقًا" من ZoodPay من خلال سوق ZoodMall، بالإضافة إلى متاجر الشركاء الإلكترونية وفي المتاجر الفعلية (offline) .عند التسوق على ZoodMall، يتمتع العملاء بامكانية الاختيار من بين أكثر من 7 ملايين منتج من 30 ألف بائع محلي وعابر للحدود، مع مرونة استلام البضائع أولاً والدفع على أربعة إلى ستة أقساط، بدون أي فوائد أو رسوم.عند التبضع في المتاجر أو أونلاين، يمكن للعملاء تحميل تطبيق ZoodPay & ZoodMall، التقدم بطلب للحصول على حد تسوق والحصول على قرار فوري. يمكنهم بعد ذلك البدء في التسوق في المتاجر أو أونلاين، استلام بضائعهم ودفع ثمنها على أقساط من خلال ZoodPay.كما يمكن للتجار اللبنانيين تقديم خدمة ZoodPay من خلال دمج ZoodPay API مع نظام المدفوعات الخاص بمتاجر التجزئة لتمكين عملائهم من التسوق في متاجرهم عبر الإنترنت، مع مرونة استلام المشتريات أولاً ثم تسديد ثمنها على أقساط شهرية بدون أي فوائد أو رسوم. دمج ZoodPay API مع متاجر وتطبيقات التجار عملية سلسة تتيح للمتسوقين إنهاء معاملاتهم على قنوات التجار. بمجرد الانتهاء من التسوق، يمكن للعملاء اختيار ZoodPay كطريقة الدفع، ملء معلوماتهم الشخصية والحصول على قرار فوري.قال مايكل خوي، الرئيس التنفيذي لمجموعة OrientSwiss، الشركة الأم لـ ZoodPay و ZoodMall: "سيكون هذا التمويل الجديد ذو قيمة إضافية للتجار والمتسوقين في لبنان. كما وتقوم الشركة بتحسين حياة الناس من خلال تقديم أنسب حلول الدفع بالتقسيط إلي تجربة التسوق الخاصة بهم، عبر الإنترنت و في المتاجر. في لبنان، تعزز حلول الدفع بالتقسيط من ZoodPay القوة الشرائية للمتسوقين في ضوء التحديات التي تواجه البلاد. نود أن نشكر عملائنا وشركائنا المحليين على ثقتهم ونتطلع إلى الارتقاء بـ ZoodPay Super App إلى آفاق جديدة ".تشتمل منظومة ZoodPay "للشراء الآن والدفع لاحقًا" على سوق ZoodMall بالإضافة إلى ZoodShip النظام اللوجستي المحلي والعابر للحدود. تعمل هذه المنظومة على تمكين وتحفيز التجار في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى والصين وأوروبا وروسيا وتركيا لفتح واجهات متاجرهم أمام الأسواق المحلية المنخفضة الإنتشار والسريعة النمو دون تكاليف إنشاء أو رسوم إضافية. تقدم هذه المنظومة فرصة فريدة للتجار من خلال تقديم خدمات الشراء الآن والدفع لاحقا مع ZoodPay في متاجرهم الإلكترونية والفعلية أوعن طريق إدراج منتجاتهم على سوق ZoodMall. تحفز ZoodPay نمو أعمال التجار واكتساب عملاء جدد لديهم قيمة طلبات أعلى وبناء ولاء للعلامة التجارية من خلال تقديم:1. طرق دفع آمنة ومرنة إما نقدًا أو من خلال حلول الـ BNPL من ZoodPay.2. تحفيز الطلب على المنتجات وتسويقها من خلال سوق ZoodPay للـ B2C المتمثل في ZoodMall، والذي يقدم أكثر من 7 ملايين منتج من أكثر من 30000 بائع محلي وعابرللحدود.3. دعم لوجستي عملياتي كامل للتسليم ودعم العملاء لتقليل من حالات إرجاع المنتجات.للمزيد من المعلومات يرجى زيارة: www.zoodpay.com/ecosystem

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