إلون ماسك يفجر مفاجأة تتعلّق بروبوت شركة تسلا الجديد... كم تبلغ قيمته؟

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، الملياردير إيلون ماسك، أن ثمن روبوت "Optimus" سيتخطى أسعار السيارات ذاتية القيادة.

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LBCI News Lebanon

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، الملياردير إيلون ماسك، أن ثمن روبوت "Optimus" الذي ابتكرته الشركة، سيتخطى أسعار السيارات ذاتية القيادة.

وبدوره، فقد لفت ماسك خلال إعلان أرباح الشركة الى أن تسلا تواصل العمل على تصميم الروبوت الخاص بها. وقد تم تقديم الروبوت للمرة الأولى خلال افتتاحية "يوم الذكاء الاصطناعي" الذي أقامته الشركة في آب 2021.

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وسيعتمد الروبوت على عمل تسلا ضمن الشبكات العصبية وحاسوب Dojo المتقدم. وفي هذا الإطار، يشير ماسك إلى أنه سيتمكن من تأدية "مهام بشرية شاقة" مثل التسوق والمهام اليومية الأخرى.

وقال ماسك في وقت سابق من هذا الشهر إنه سيتم الإعلان عن مجموعة جديدة من المنتجات الإلكترونية في عام 2023، أبرزها روبوت Optimus.