واتساب يطلق ميزة جديدة... التفاعل بواسطة "الرموز التعبيرية"

أعلن مؤسس شركة ميتا العملاقة، مارك زوكربيرغ، الخميس إطلاق خاصية جديدة على تطبيق واتساب، تتيح إمكانية التفاعل على الرسائل باستخدام الرموز التعبيرية السريعة.
وقال زوكربيرغ عبر صفحته على فيسبوك: "تبدأ ردود الفعل على "واتساب" بالظهور اليوم".
وبالإضافة إلى خاصية التفاعل بالرموز التعبيرية أو "الإيموجي"، أطلق تطبيق واتساب خاصية أخرى تتمثل بمشاركة الملفات الّتي يصل حجمها إلى 2 غيغابايت، باعتبارها قفزة هائلة من الحد السابق البالغ 100 ميغابايت فقط.
وأوضحت ميتا بعد الإعلان عن خاصية التفاعل بالرموز التعبيرية للمرة الأولى، أن المستخدم سيكون قادراً على استخدام عدد محدود منها، وأن الرموز التعبيرية الأخرى كافة سيتم إضافتها في المستقبل.
وفي هذا الإطار، يعمل واتساب أيضاً على توسيع الحدّ الأقصى من عدد المشاركين في المحادثات الجماعية، مع ارتفاع عددهم من 256 إلى 512 مشاركاً.
وقال المتحدث باسم شركة ميتا Vispi Bhopti لموقع "ذا فيرج
" إن الشركة تتوقع أن يتم تفعيل خاصية التفاعل بالرموز التعبيرية على جميع المستخدمين في غضون "أسبوع تقريباً"، مشيراً إلى أن بعض المستخدمين لديهم هذه الميزة بالفعل.