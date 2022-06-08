في دول الاتحاد الأوروبي... فرض شاحن سلكي موحّد لكل الأجهزة الإلكترونية المحمولة

اتفقت دول الاتحاد الأوروبي الـ27 مع النواب الأوروبيين، الثلاثاء، على فرض شاحن سلكي موحّد للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية ووحدات التحكم بألعاب الفيديو والكاميرات الرقمية في غضون عامين ونصف عام، وسط استياء شركة "آبل" التي عارضت هذا الإجراء.

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وأوضح البرلمان الأوروبي في بيان أن "المستهلكين لن يحتاجوا بعد الآن، بموجب القواعد الجديدة، إلى جهاز وسلك مختلفين للشحن كلما اشتروا جهازاً جديداً، إذ سيكون بإمكانهم استخدام شاحن واحد لكل أجهزتهم الإلكترونية المحمولة الصغيرة والمتوسطة الحجم".

وأضاف البيان أن "الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة القراءة الإلكترونية وسماعات الأذن والخوذ والكاميرات الرقمية ووحدات التحكم بألعاب الفيديو المحمولة ومكبرات الصوت المحمولة، في حال كانت قابلة لإعادة الشحن بواسطة سلك، ينبغي أن تكون مزودة بحلول خريف 2024 بمنفذ "يو إس بي" USB من النوع "سي" C، بغض النظر عن الشركة المصنّعة".

ويُتوقع أن تُفرض متطلبات مماثلة بالنسبة إلى أجهزة الكمبيوتر المحمولة "في غضون 40 شهراً من دخول النص حيز التنفيذ"، أي بحلول عام 2026.