"أمازون" تعمل على إطلاق خدمة توصيل بالمسيّرات في الولايات المتحدة

تخطط شركة "أمازون" لإطلاق خدمة توصيل بالمسيّرات في كاليفورنيا هذا العام تحمل اسم "برايم اير".

Lebanon, news ,lbci ,أخبار سنوات., وولمارت, مثل, كبيرة, ومجموعات, ناشئة, شركات, عليها, تعمل, البضائع, لنقل, وسيلة, اير, برايم, اسم, تحمل, كاليفورنيا, بالمسيرات, توصيل, خدمة, لإطلاق, أمازون, شركة,تخطط,تخطط شركة "أمازون" لإطلاق خدمة توصيل بالمسيّرات في كاليفورنيا هذا العام تحمل اسم "برايم اير".

LBCI News Lebanon

تخطط شركة "أمازون" لإطلاق خدمة توصيل بالمسيّرات في كاليفورنيا هذا العام، تحمل اسم "برايم اير"، وهي وسيلة لنقل البضائع تعمل عليها شركات ناشئة ومجموعات كبيرة مثل "وولمارت" منذ سنوات.

وأعلنت المجموعة في بيان الاثنين أن عملاق التجارة الإلكترونية يخطط لإجراء اختبارات عملية في مدينة لوكرفورد بكاليفورنيا.

الإعلان

وقالت أمازون: "في وقت لاحق من هذا العام سيتمكن السكان من التسجيل ليستفيدوا من خدمات التوصيل بالمسيّرات مجانًا"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول التاريخ، علماً أن الشركة لا تزال تنتظر الضوء الأخضر من السلطات للمباشرة بهذه الخدمة.

وسيتمكن المستهلكون من الاختيار من بين "آلاف المنتجات اليومية" التي ستلقي بها المسيّرات في حديقتهم.

ويمكن للمستخدمين تقديم ملاحظات لتحسين الخدمة التي تأمل أمازون في توسيع نطاقها "لتلبية احتياجات العملاء في كل مكان".

وتقول المجموعة إنها أنشأت عشرات النماذج الأولية قبل الوصول إلى نموذج يمكنه تحديد العوائق، الثابتة والمتحركة، من المداخن إلى الأجهزة الجوية والحيوانات الأليفة، وتجنبها.

وأكدت المجموعة أن "معظم المسيّرات لا تملك هذه القدرة وتتطلب مراقبين لمساعدتها على تجنب المخاطر".

وأوضح ناطق باسم الشركة لوكالة فرانس برس أن طائرات Prime Air ستتمكن المسيّرة من حمل ما يصل إلى 2.3 كيلوغرامات من المنتجات في عبوة بحجم "صندوق أحذية كبير"، والسفر لمسافة تصل إلى 24 كيلومترا.

وبدورها، فقد أعلنت شركة "وول مارت" الأميركية العملاقة للبيع بالتجزئة، في أيار، عن توسيع خدمة التوصيل بالمسيرات، وهي تخطط لإتاحتها في 34 موقعا في الولايات المتحدة بحلول نهاية العام.