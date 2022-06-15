ميزة جديدة من إنستغرام... أداة للأهل لمراقبة حسابات أبنائهم القاصرين

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أعلنت إنستغرام الثلاثاء عن إضافة ميزات جديدة إلى أداة الرقابة الأبوية تتيح للأهل أو لممثلين قانونيين الإشراف بشكل مباشر أكثر على أنشطة أبنائهم القاصرين.وباتت الميزة الجديدة توفّر للأهل وأولياء الأمور إمكان إرسال دعوات إلى المراهقين يعرضون فيها عليهم مراقبة حساباتهم. وينبغي على المراهقين قبول الطلب لتفعيل الأداة.وكانت إمكانية تشغيل الرقابة الأبوية محصورة قبل اليوم بالمراهقين أصحاب الحسابات، وهو خيار متاح منذ آذار في الولايات المتحدة.وستمكّن الأداة الجديدة الأهل من تقييد وقت الشاشة من خلال تحديد حدود استخدام التطبيق يومياً (من 15 دقيقة إلى ساعتين) أو من خلال جدولة فترات الراحة.ومن المقرر أن تتوفر هذه الميزات بحلول نهاية شهر حزيران في فرنسا وألمانيا وبريطانيا وايرلندا واليابان وكندا وأستراليا وكذلك في الولايات المتحدة، على أن تصبح متاحة في بقية العالم بحلول نهاية 2022.