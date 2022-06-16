في دبي... افتتاح مكتبة "محمد بن راشد" للذكاء الاصطناعي (فيديو)

افتتح الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "مكتبة محمد بن راشد" للذكاء الاصطناعي (AI) في إمارة دبي.

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LBCI News Lebanon

افتتح الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، "مكتبة محمد بن راشد" للذكاء الاصطناعي (AI) في إمارة دبي.

وتحتوي المكتبة على أكثر من مليون كتاب، وتستخدم هذه الكتب، الورقية والرقمية، نظامًا ذكيًا هو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط باستخدام الذكاء الاصطناعي لإرسال أوامر إلى الروبوتات، وذلك لتحديد مواقعها وتسليمها إلى القراء.

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وتهدف المكتبة إلى تعزيز ثقافة القراءة وتنميتها، مع دعم تنمية الإبداع والمعرفة والفنّ على المستويين الفردي والاجتماعي.

وتُعدّ المكتبة أيضاً "صديقة للبيئة"، إذ تتلقى 10 في المئة من طاقتها من الألواح الشمسية المثبتة على سطح المبنى. وبالتالي، فقد تم تصميم الهيكل الخارجي لعزل الجزء الداخلي للمبنى، والمساعدة في تنظيم بيئته الدولية وتقليل اكتساب الحرارة.

وتتمتع المكتبة أيضًا بإمكانية الوصول إلى الإضاءة الطبيعية بفضل نوافذ السقف، وهي مصممة لتقليل استهلاك المياه بنسبة 50 في المئة.

وقال المدير التنفيذي لـ"مكتبة محمد بن راشد" الدكتور محمد سالم المزروعي: "إن المكتبة مقسمة إلى 9 مكتبات متخصصة، منها مكتبة المجموعات الخاصة، مكتبة الخرائط والأطالس، مكتبة الفنون والإعلام، ومكتبة الأعمال ومكتبة الدوريات".