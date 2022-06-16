مايكروسوفت تغلق "إنترنت إكسبلورر" بعد 27 عاماً... فما هو البديل؟

أعلنت شركة مايكروسوفت إغلاق متصفح الإنترنت "إنترنت إكسبلورر" Internet Explorer نهائيا واستبداله بمتصفح "إيدج" Edge الحديث. ​

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LBCI News Lebanon

بعد 27 عاما على إنشائه، أعلنت شركة مايكروسوفت إغلاق متصفح الإنترنت "إنترنت إكسبلورر" Internet Explorer نهائيا، واستبداله بمتصفح "إيدج" Edge الحديث.

وذكرت الشركة أنها قطعت دعمها للمنتج رسميا يوم الأربعاء 15 حزيران.

وكان لمتصفح "إنترنت إكسبلورر" دور مهم في عالم الانترنت في فترة معينة، لكنه أصبح مكروهاً من قبل العديد من المستخدمين ما أدى إلى استبداله في النهاية بـ"إيدج".

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وبحسب المعلومات، فقد أصدرت شركة مايكروسوفت "إنترنت إكسبلورر" في عام 1995 كجزء من حزمة الوظائف الإضافية لنظام التشغيل "ويندوز 95".

وبعد سنوات، أوقفت "مايكروسوفت" تطوير الميزات الجديدة للمتصفح في عام 2016 لصالح متصفحها الجديد "إيدج".